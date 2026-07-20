GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die seit Langem bestehende Diskrepanz zwischen dem mittelfristigen Ausblick des Pharmakonzerns und den Konsensschätzungen aufrechterhalten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein klarer, wenn auch geringfügig negativer Aspekt./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
17.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|11:41
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20.64
|-0.10%
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