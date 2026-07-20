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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.61
CHF
-0.05
CHF
-0.25 %
13:22:45
BRXC
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20.07.2026 11:41:17

GSK Hold

GSK
20.60 CHF -0.25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die seit Langem bestehende Diskrepanz zwischen dem mittelfristigen Ausblick des Pharmakonzerns und den Konsensschätzungen aufrechterhalten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein klarer, wenn auch geringfügig negativer Aspekt./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19.12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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