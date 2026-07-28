GSK 21.96 CHF 3.34% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.