GSK 20.91 CHF -2.52% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns dürfte neben den Zahlen auch ein Update zum Portfolio präsentieren, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Bei den Zahlen selbst stünde nach der Schwäche im ersten Quartal das Geschäft mit Spezialpharmazeutika im Fokus./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.