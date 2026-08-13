S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PayPal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die PayPal-Aktie bei 38.51 USD. Bei einem PayPal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.597 PayPal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153.73 USD, da sich der Wert eines PayPal-Anteils am 12.08.2026 auf 59.20 USD belief. Mit einer Performance von +53.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von PayPal belief sich zuletzt auf 50.55 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2015. Zum Börsendebüt des PayPal-Papiers wurde der Erstkurs mit 40.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch