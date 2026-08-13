|Wachstum bei Anlagelösungen
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13.08.2026 16:03:00
Basler Kantonalbank-Aktie gefragt: BKB verbessert Gewinn im ersten Halbjahr - Bank Cler mit besseren Gewinnzahlen
Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im ersten Semester 2026 den Gewinn deutlich verbessert.
Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,8 Prozent auf 158,3 Millionen Franken, wie das Nordwestschweizer Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Der Reingewinn der Bankengruppe, zu der neben dem BKB-Stammhaus auch die Bank Cler gehört, legte nach einer höheren Bildung von Bankreserven um 10,6 Prozent auf 94,8 Millionen Franken zu.
Hypotheken leicht tiefer
Im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft, konnte die Kantonalbank den Netto-Erfolg trotz des weiterhin tiefen Zinsniveaus um 5,8 Prozent auf 245,5 Millionen Franken steigern. Das Wachstum basiere auf einem "vorausschauenden" Bilanzmanagement, einer aktiven Liquiditätssteuerung und der hohen Qualität im Kreditportfolio, schreibt die BKB.
Allerdings war die Kantonalbank bei den Ausleihungen zurückhaltend unterwegs. Zwar stiegen die Kundenausleihungen in den ersten sechs Monaten um 1,4 Prozent auf 37,0 Milliarden Franken. Die Hypothekarforderungen bildeten sich dabei allerdings mit einem Minus von 0,2 Prozent leicht zurück.
Wachstum bei Anlagelösungen
Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft profitierte die BKB von der Vermögensverwaltung und einem gestiegenen Volumen bei den Anlagelösungen. Der Kommissions- und Dienstleistungserfolg erhöhte sich um 10,7 Prozent auf 77,1 Millionen Franken.
Rückläufig entwickelte sich dagegen der Handelserfolg (-9,1 Prozent auf 25,6 Millionen Franken). Die Kantonalbank verweist auf das "herausfordernde Umfeld im Zinshandel" sowie auf einen geringeren Absicherungsbedarf ihrer Kundinnen und Kunden.
Der Geschäftsaufwand (+0,8 Prozent auf 185,1 Millionen) stieg deutlich langsamer an als die Erträge. Neben einer anhaltenden Kostendisziplin hätten dazu auch Prozessoptimierungen beigetragen, heisst es. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich in der Folge auf 53,2 Prozent (Vorjahr 55,0 Prozent).
Höheres Jahresergebnis erwartet
Auch im Stammhaus BKB legten die Gewinnzahlen deutlich zu: Unter dem Strich lag der Halbjahresgewinn mit 86,6 Millionen Franken um 10,0 Prozent über dem Vorjahreswert.
In Bezug auf den weiteren Jahresverlauf gibt sich die Bank optimistisch, dies trotz einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld. Dank einem wirksamem Kostenmanagement und einem klaren Fokus auf eine stabile Refinanzierung werde die Bank "aller Voraussicht nach das Ergebnis des Vorjahres im 2026 übertreffen können.
Bank Cler verbessert Gewinnzahlen im ersten Halbjahr
Die Bank Cler hat im ersten Semester 2026 die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Die schweizweit tätige BKB-Tochtergesellschaft konnte dabei von einem guten Ertragswachstum und einem nur moderaten Kostenanstieg profitieren.
Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 21,4 Prozent auf 54,0 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 5,0 Prozent höherer Halbjahresgewinn von 23,1 Millionen.
Wachstum mit Anlagegeschäft
Die Bank habe sowohl im Hypothekar- und im Anlagegeschäft mit Privatkunden weiter wachsen können, so die Bank. Nachdem der SNB-Leitzins weiterhin bei null Prozent verharrt, sei insbesondere die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten (+21,5 Prozent) und der Anlagelösung Bank Cler (+5,7 Prozent) hoch gewesen, heisst es.
Der Geschäftsertrag lag in der Folge mit 137,3 Millionen Franken (+7,3 Prozent) klar über dem Vorjahresergebnis. Gleichzeitig legte der Geschäftsaufwand nur moderat zu (+1,1 Prozent auf 79,0 Millionen). Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf 58,0 Prozent (Vorjahr 61,2 Prozent).
Die Bank habe derweil sowohl in die physischen Standorte als auch in ihre digitalen Angebote investiert. So seien im Juni 2026 die umgebaute Geschäftsstelle Urania in Zürich sowie der neue Standort in Thun eröffnet worden. Die digitalen Kanäle würden fortlaufend weiterentwickelt und mit Self-Service-Funktionalitäten ergänzt, heisst es.
Erfolgreich verlief laut der Bank auch der Launch von Zak Invest im Januar 2026. So seien bereits über 2300 Depots für den Handel von Wertschriften über die Neobanking-App der Bank Cler eröffnet worden.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank Cler mit einem Geschäftserfolg und einem Gewinn über dem Vorjahreswert. Grundlage dafür seien die konsequente Umsetzung der Strategie unter anderem mit dem Ausbau des Anlagegeschäfts, eine starke Refinanzierung sowie eine gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.
Die BKB-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,86 Prozent höher bei 94,10 Franken.
Basel (awp)
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Basler Kantonalbank Partizipsch. am 13.08.2026
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