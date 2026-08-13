Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Moderna-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 13.08.2021 wurde das Moderna-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Moderna-Papier bei 389.78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.257 Moderna-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (63.67 USD), wäre die Investition nun 16.33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83.67 Prozent abgenommen.
Moderna war somit zuletzt am Markt 24.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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