S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet

Am 13.08.2021 wurde das Moderna-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Moderna-Papier bei 389.78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.257 Moderna-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (63.67 USD), wäre die Investition nun 16.33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83.67 Prozent abgenommen.

Moderna war somit zuletzt am Markt 24.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch