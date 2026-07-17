GSK 20.90 CHF -2.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die Aktien etwas belasten, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.