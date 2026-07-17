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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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17.07.2026 13:35:41

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die Aktien etwas belasten, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19.24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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