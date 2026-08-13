Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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|Alphabet C (ex Google)-Investment
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13.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet C (ex Google)-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138.41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 72.251 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 342.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’736.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 147.37 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4.20 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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