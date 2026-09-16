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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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17.09.2026 13:41:42

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 520 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Allgemein profitiere LVMH momentan vor allem vom Dior-Revival, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
520.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
411.75 € 		Abst. Kursziel*:
26.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
415.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.29%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
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15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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20.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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