Roche-Aktie: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA

Der neue Standort im Enterprise Research Campus der Universität Harvard soll für Roche und seine US-Tochtergesesellschaft Genentech künftig als Forschungszentrum für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CVRM) dienen.

Roche und Genentech bauten damit ihre Präsenz im Grossraum Boston aus, heisst es in einer Mitteilung von Roche vom Donnerstagabend. In dem neuen Standort sollen laut den Angaben Wissenschaftler aus den Bereichen Grundlagenforschung, klinische Entwicklung, künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft zusammengebracht werden. Dabei wolle man ein Forschungsumfeld schaffen, das von der frühen Forschungsphase bis zur späten klinischen Entwicklung reiche.

Roche und Genentech haben laut der Mitteilung einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren für das 95'000 Quadratmeter grosse Zentrum abgeschlossen. Dieses biete Kapazitäten für bis zu 500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung, Datenwissenschaft und anderen Bereichen, heisst es.

Das Innovation Center sei Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms von Roche und Genentech in die Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. Insgesamt wollen die Unternehmen dabei 50 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion investieren. Neben Boston gehören dazu unter anderem neue oder ausgebaute Produktionsstandorte in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und Hillsboro in Oregon.

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Boston (awp)