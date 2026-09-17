Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’780 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’346 1.9%  Bitcoin 63’114 0.4%  Dollar 0.8245 -0.2%  Öl 104.0 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
US-Dollar pausiert Anstieg nach Fed-Zinserhöhung – das beeinflusst Franken, Euro und US-Dollar derzeit
Roche-Aktie: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Suche...
Mit Genentech 17.09.2026 21:22:37

Roche-Aktie: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA

Roche-Aktie: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA

Der Pharmakonzern Roche hat in Bosten die Eröffnung seines neuen Roche Genentech Innovation Center bekannt gegeben.

Der neue Standort im Enterprise Research Campus der Universität Harvard soll für Roche und seine US-Tochtergesesellschaft Genentech künftig als Forschungszentrum für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (CVRM) dienen.

Roche und Genentech bauten damit ihre Präsenz im Grossraum Boston aus, heisst es in einer Mitteilung von Roche vom Donnerstagabend. In dem neuen Standort sollen laut den Angaben Wissenschaftler aus den Bereichen Grundlagenforschung, klinische Entwicklung, künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft zusammengebracht werden. Dabei wolle man ein Forschungsumfeld schaffen, das von der frühen Forschungsphase bis zur späten klinischen Entwicklung reiche.

Roche und Genentech haben laut der Mitteilung einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren für das 95'000 Quadratmeter grosse Zentrum abgeschlossen. Dieses biete Kapazitäten für bis zu 500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung, Datenwissenschaft und anderen Bereichen, heisst es.

Das Innovation Center sei Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms von Roche und Genentech in die Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. Insgesamt wollen die Unternehmen dabei 50 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion investieren. Neben Boston gehören dazu unter anderem neue oder ausgebaute Produktionsstandorte in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und Hillsboro in Oregon.

tp/

Boston (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie leichter: FDA prüft Enspryng für seltene Nervenerkrankung

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:45 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
13:45 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.56 S6CB3U
Short 14’828.92 13.60 S3PBUU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’947.31 17.09.2026 17:31:18
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.73 S2B8UU
Long 12’525.70 8.95 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.