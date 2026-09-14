Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 1.2%  SPI 19’642 1.0%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’478 -0.4%  Euro 0.9435 -0.4%  EStoxx50 6’265 -1.0%  Gold 4’295 -1.2%  Bitcoin 63’612 1.4%  Dollar 0.8169 0.0%  Öl 108.1 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt
Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 14.09.2026 12:26:15

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt mittags

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt mittags

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

ABB
75.51 CHF -3.91%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 5’324.16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.039 Prozent auf 5’330.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’332.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’338.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’310.45 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’504.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 5’287.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der STOXX 50 4’567.56 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.40 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 5.09 Prozent auf 26.01 GBP), Roche (+ 4.68 Prozent auf 360.30 CHF), GSK (+ 4.24 Prozent auf 18.45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.18 Prozent auf 85.82 GBP) und SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7.35 Prozent auf 133.66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 75.34 CHF), Rio Tinto (-2.72 Prozent auf 71.73 GBP), Rolls-Royce (-2.30 Prozent auf 14.21 GBP) und Siemens (-2.12 Prozent auf 259.05 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’581’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 569.802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.60 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4562 17.12.2027 141612851
Long 12.2065 17.12.2027 156216258
Long 756.8 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2076 18.06.2027 157230577
Short 12.4066 19.03.2027 155830620
Short 94.6 16.10.2026 158827635
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4931 11.17 159013272
Long 12.0127 6.01 159013271
Long 30.272 0.82 157036484
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0544 13.38 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.91 134029532
Long 8 -21.84 152739223
Long 12 -15.82 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.08.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
31.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
30.07.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:45 Logo WHS Fed-Showdown an der Börse: Zinserhöhung, Öl-Schock und die nächste Richtungsentscheidung
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’944.47 14.09.2026 13:20:39
Long 13’327.30 19.40 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’327.67 -0.09%