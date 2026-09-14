ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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14.09.2026 12:26:15
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt mittags
Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 5’324.16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.039 Prozent auf 5’330.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’332.59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’338.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’310.45 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’504.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 5’287.92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der STOXX 50 4’567.56 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.40 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 5.09 Prozent auf 26.01 GBP), Roche (+ 4.68 Prozent auf 360.30 CHF), GSK (+ 4.24 Prozent auf 18.45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.18 Prozent auf 85.82 GBP) und SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7.35 Prozent auf 133.66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 75.34 CHF), Rio Tinto (-2.72 Prozent auf 71.73 GBP), Rolls-Royce (-2.30 Prozent auf 14.21 GBP) und Siemens (-2.12 Prozent auf 259.05 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’581’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 569.802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.60 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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