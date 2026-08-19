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Antizyklisch kaufen? 19.08.2026 11:30:02

Bullen vs. Bären bei Tesla-Aktie: Welche Faktoren den Kampf um den Trend entscheiden

Bullen vs. Bären bei Tesla-Aktie: Welche Faktoren den Kampf um den Trend entscheiden

Zwischen Cybercab-Rollout in Austin und schwächelndem China-Geschäft rücken bei der Tesla-Aktie die nächsten Chartmarken in den Fokus. Sollte man jetzt antizyklisch einsteigen?

  • Auslieferungen von Tesla ziehen wieder an, doch die Marge im Autogeschäft bröckelt
  • China bleibt Sorgenkind, während Shanghai zur globalen Exportbasis wird
  • Charttechnik zeigt enge Zone zwischen Widerstand und Unterstützung

Die Tesla-Aktie schwankt im Spätsommer traditionell heftig. Zuletzt schloss sie am Dienstag an der NASDAQ bei 336,87 US-Dollar um 0,72 Prozent tiefer. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund ein Viertel an Wert verloren, allein in den letzten drei Monaten ging es um 19,27 Prozent abwärts. Seit dem Jahrestief Ende Juli bei 297,38 US-Dollar hat sich der Kurs allerdings bereits wieder deutlich erholt. Am Mittwoch zeichnet sich vorbörslich zeitweise ein leichtes Minus von 0,1 Prozent auf 336,54 US-Dollar ab.

2026 kommt zur saisonalen Volatilität auch noch ein fundamentaler Spagat hinzu: Das Autogeschäft liefert wieder mehr Stückzahlen, aber deutlich weniger Marge. Gleichzeitig soll aus Robotaxi inklusive Cybercabs, FSD, Energie und KI das nächste grosse Tesla-Geschäft entstehen. Für Anleger stellt sich daher nun die Frage, ob der Titel seine Bodenbildung nach dem Sommertief abschliesst oder lediglich eine Zwischenrally in einem noch nicht abgeschlossenen Abwärtstrend erlebt.

Cybercab startet, Marge bröckelt

Tesla bereitet den öffentlichen Start des lenkrad- und pedallosen Cybercab vor. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf einen Artikel von The Information. Der Rollout in Austin soll noch im August 2026 beginnen, zunächst mit Fahrten für Mitarbeiter auf öffentlichen Strassen, bevor das Fahrzeug wenige Tage später in den Robotaxi-Dienst integriert werden soll. Der allgemeine Robotaxi-Dienst läuft laut Shareholder Letter bereits in sieben Grossräumen der USA, die Cybercab-Produktion begann separat im zweiten Quartal in der Gigafactory Texas.

Operativ zeigt sich bei Tesla jedoch ein gemischtes Bild. Im zweiten Quartal 2026 lieferte der E-Auto-Pionier zwar mit 480'126 Fahrzeugen so viele Autos wie nie zuvor in einem zweiten Quartal aus und der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 28,236 Milliarden US-Dollar. Die Automobil-Bruttomarge ohne regulatorische Emissionsgutschriften sank jedoch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal von 19,2 auf 16,3 Prozent, unter anderem weil ein Einmaleffekt von 230 Millionen US-Dollar aus dem Vorquartal ausblieb. Daneben kämpft Tesla weiterhin mit Preisen, Modellmix und steigenden Kosten. Das operative Ergebnis brach im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 398 Millionen US-Dollar ein, der freie Cashflow rutschte mit minus 1,09 Milliarden US-Dollar ins Negative. Damit entsteht ein bemerkenswerter Widerspruch: Tesla verkauft wieder deutlich mehr Autos, verdient daran aber relativ weniger. Das ist entscheidend, denn ein Unternehmen mit einer stagnierenden oder fallenden Automarge kann hohe Wachstumsraten bei den Auslieferungen nur schwer in entsprechend hohe Gewinne übersetzen. Genau deshalb blickt der Kapitalmarkt inzwischen stärker auf die Frage, welche neuen Geschäfte die Autoökonomie ergänzen können.

Während das Autogeschäft von Tesla unter dem Preisdruck leidet, erreichten Marge und Rentabilität im Service- und sonstigen Geschäft ein Rekordhoch. Der Bruttogewinn stieg hier laut Unternehmensmitteilung im Vergleich zum Vorquartal um 302 Millionen US-Dollar auf den Rekordwert von 648 Millionen US-Dollar, was einer Bruttomarge von 14 Prozent entspricht.

Grosser Investitionszyklus bei Tesla

Tesla befindet sich nach eigenen Angaben derzeit in der bisher "grössten und spannendsten Investitionsphase", mit erwarteten Investitionsausgaben von über 25 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr. Rückenwind liefert das Fahrassistenzsystem: Die Zahl der aktiven Full-Self-Driving-Abos erreichte 1,48 Millionen, ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei mehr als 55 Prozent der Neuauslieferungen in Nordamerika mit einem FSD-Abo ausgestattet waren. Die Fahrzeuge haben insgesamt fast 2,5 Millionen bezahlte Robotaxi-Meilen absolviert, davon mehr als 380'000 Meilen ohne Sicherheitsfahrer. Für den 6. Oktober 2026 ist zudem eine Abstimmung über eine EU-weite FSD-Zulassung angesetzt, nachdem das System bereits in Dänemark grünes Licht erhalten hatte, dem vierten europäischen Land binnen zwei Monaten.

Gelingt Tesla der Übergang zu einem skalierbaren autonomen Mobilitätsdienst, könnte sich der adressierbare Markt drastisch vergrössern. Verzögert sich die Entwicklung hingegen, bleibt Tesla zunächst ein Auto- und Energieunternehmen, dessen Bewertung deutlich stärker an den aktuellen Gewinnen gemessen werden müsste.

China bleibt Belastungsfaktor

Anleger blicken daneben auch weiterhin auf den asiatischen Markt. In China lieferte Tesla im zweiten Quartal laut CnEVPost 126'157 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von knapp 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bereits der fünfte Rückgang in Folge. Damit fiel der China-Anteil an den weltweiten Auslieferungen erstmals seit dem vierten Quartal 2020 unter die 30-Prozent-Marke.

Im Juli 2026 lieferte Tesla dort 27'249 Fahrzeuge aus, ein Minus von 32,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Exporte aus dem Werk Shanghai einen Rekordwert erreichten. Der Grosshandelsabsatz von Tesla China, also Inland plus Export, stieg im Juli im Jahresvergleich um knapp 37,9 Prozent auf 93'579 Fahrzeuge. Das Werk in Shanghai dient damit zunehmend als globale Exportbasis, während der Inlandsabsatz unter dem Wettbewerbsdruck heimischer Hersteller wie BYD leidet, die für Juli einen Absatz von 419'211 Fahrzeugen mit alternativem Antrieb meldeten. Spekulationen des Wall Street Journals über eine mögliche Abspaltung des China-Geschäfts, um regulatorische Hürden für eine Fusion mit SpaceX zu senken, dementierte Elon Musk am 4. August 2026 als Fake News.

Chartmarken der Tesla-Aktie im Blick

Technisch hat Tesla nach dem Tief Ende Juli zunächst eine Bodenbildung versucht. Das Tief lag im Bereich von rund 297 bis 300 Dollar. Diese Zone gilt deshalb als erste wichtige langfristige Unterstützung. Eine aktuelle Analyse von Investing.com verortet den Kurs der Tesla-Aktie derzeit innerhalb einer Ichimoku-Wolke, einer Zone technischer Unsicherheit. Ein Ausbruch aus der Spanne zwischen 332 und 346 US-Dollar könnte dabei starke Kursbewegungen auslösen. Ein Anstieg über die Marke von 346 US-Dollar würde demnach als Signal für weiteres Aufwärtspotenzial gelten, ein Rückfall unter 332 US-Dollar könnte die seit Anfang August 2026 laufende Erholung hingegen infrage stellen. Bei einem Kurs von zuletzt rund 337 Dollar liegt Tesla damit genau zwischen den Extremen: nicht mehr am Ausverkaufstief, aber auch noch nicht zurück im langfristig überzeugenden Aufwärtstrend.

Der Analystenkonsens aus 28 Häusern sieht laut TipRanks für die Tesla-Aktie ein mittleres Kursziel von 385,04 US-Dollar bei einer Spanne von 130 bis 505 US-Dollar. Am gestrigen Dienstag stufte GLJ Research das Papier auf Sell ab und rasierte das Kursziel von zuvor 1'000 US-Dollar auf nun 200 US-Dollar. Analysten von JPMorgan sehen hingegen deutlich mehr Potenzial und trauen dem Papier in einer aktuellen Analyse einen Anstieg auf 445 US-Dollar zu.

Insgesamt ist die Tesla-Aktie nach dem Sommer-Crash angesichts des durchschnittlichen Kursziels der Analysten, das klar über dem aktuellen Aktienkurs liegt, interessanter geworden - aber noch nicht automatisch billig. Die Auslieferungen zeigen eine klare operative Erholung. Die Margen zeigen gleichzeitig aber auch, dass mehr Autos allein die Investmentstory nicht retten. Und Robotaxi sowie FSD besitzen zwar den grössten strategischen Hebel, sind aber weiterhin mit technologischen, regulatorischen und kommerziellen Risiken verbunden.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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