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19.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3'148,00 CHF nach.

Givaudan
3140.90 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3'148,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'346 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'148,00 CHF. Mit einem Wert von 3'150,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 817 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,10 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,83 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 117,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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