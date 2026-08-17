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SMI im Fokus 17.08.2026 17:58:15

Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone

Der SMI verlor am Abend an Boden.

Am Montag sank der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0.61 Prozent auf 14’302.39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.658 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.259 Prozent auf 14’353.41 Punkte an der Kurstafel, nach 14’390.67 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’388.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14’282.57 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’343.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 13’220.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’074.33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.96 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1.18 Prozent auf 213.80 CHF), Novartis (+ 0.78 Prozent auf 123.40 CHF), Swiss Re (+ 0.72 Prozent auf 140.45 CHF), Lonza (+ 0.68 Prozent auf 566.40 CHF) und Roche (+ 0.28 Prozent auf 356.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-3.14 Prozent auf 186.40 CHF), Alcon (-2.97 Prozent auf 58.88 CHF), Nestlé (-2.84 Prozent auf 78.71 CHF), Givaudan (-2.66 Prozent auf 3’184.00 CHF) und Geberit (-1.84 Prozent auf 533.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 2’268’220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300.557 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6.21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’429.84 13.97 SHB7NU
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