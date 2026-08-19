Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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19.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3'142,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3'142,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'338 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3'127,00 CHF aus. Bei 3'150,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'855 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,83 CHF aus.
Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 117,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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