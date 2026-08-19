Carl Zeiss Meditec 30.13 CHF 3.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Chef der Jenaer müsse einiges auf dem Schirm haben, schrieb Sam England am Mittwoch. Entscheidend sei aber das China-Geschäft. Von hier blase der stärkste Gegenwind für den Konzern./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:33 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.