Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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19.08.2026 11:18:27
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
30.13 CHF 3.25%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Chef der Jenaer müsse einiges auf dem Schirm haben, schrieb Sam England am Mittwoch. Entscheidend sei aber das China-Geschäft. Von hier blase der stärkste Gegenwind für den Konzern./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.34%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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