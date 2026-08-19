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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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19.08.2026 11:18:27

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Chef der Jenaer müsse einiges auf dem Schirm haben, schrieb Sam England am Mittwoch. Entscheidend sei aber das China-Geschäft. Von hier blase der stärkste Gegenwind für den Konzern./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.98 € 		Abst. Kursziel*:
-12.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.34%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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