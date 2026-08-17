SMI 998089 / CH0009980894
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17.08.2026 15:58:57
SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Minus
Heutiger Marktbericht zum SMI.
Am Montag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.58 Prozent schwächer bei 14’306.80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.658 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.259 Prozent auf 14’353.41 Punkte an der Kurstafel, nach 14’390.67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’282.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’388.56 Punkten.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’343.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13’220.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 12’074.33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.00 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.23 Prozent auf 213.90 CHF), Swiss Re (+ 0.86 Prozent auf 140.65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.56 Prozent auf 83.24 CHF), UBS (+ 0.34 Prozent auf 43.70 CHF) und Roche (+ 0.31 Prozent auf 356.20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-3.27 Prozent auf 186.15 CHF), Nestlé (-2.78 Prozent auf 78.76 CHF), Alcon (-2.54 Prozent auf 59.14 CHF), Geberit (-2.21 Prozent auf 531.00 CHF) und Givaudan (-2.20 Prozent auf 3’199.00 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 936’071 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 300.557 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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