Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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18.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 3'169,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 3'169,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'143,00 CHF nach. Mit einem Wert von 3'181,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'807 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 19,03 Prozent Luft nach unten.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,83 CHF aus.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,70 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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