SMI 998089 / CH0009980894
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22.09.2026 17:58:18
Dienstagshandel in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone
Der Handel in Zürich verlief am Dienstagabend in ruhigen Bahnen.
Am Dienstag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 13’953.39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.564 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.162 Prozent stärker bei 13’979.22 Punkten, nach 13’956.58 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14’018.33 Punkte, das Tagestief hingegen 13’886.74 Zähler.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’848.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der SMI bei 12’126.14 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.33 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Geberit (+ 3.16 Prozent auf 548.40 CHF), Givaudan (+ 2.79 Prozent auf 3’464.00 CHF), Lonza (+ 2.55 Prozent auf 562.80 CHF), Sika (+ 1.83 Prozent auf 188.90 CHF) und Logitech (+ 1.58 Prozent auf 85.96 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-3.40 Prozent auf 40.33 CHF), Zurich Insurance (-2.13 Prozent auf 588.60 CHF), Swiss Life (-1.65 Prozent auf 916.00 CHF), Swiss Re (-0.65 Prozent auf 138.55 CHF) und Roche (-0.19 Prozent auf 364.10 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’325’376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 301.643 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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