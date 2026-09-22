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Kursentwicklung 22.09.2026 15:58:14

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagnachmittag.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.13 Prozent leichter bei 13’937.91 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.564 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.162 Prozent stärker bei 13’979.22 Punkten, nach 13’956.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’886.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’018.33 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13’848.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der SMI bei 12’126.14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.21 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 3.24 Prozent auf 548.80 CHF), Amrize (+ 2.86 Prozent auf 32.37 CHF), Sika (+ 2.45 Prozent auf 190.05 CHF), Givaudan (+ 2.37 Prozent auf 3’450.00 CHF) und Holcim (+ 2.17 Prozent auf 68.72 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-1.56 Prozent auf 41.10 CHF), Roche (-1.37 Prozent auf 359.80 CHF), Zurich Insurance (-1.36 Prozent auf 593.20 CHF), Novartis (-1.02 Prozent auf 114.96 CHF) und Swiss Re (-0.68 Prozent auf 138.50 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4’800’607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.643 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.16 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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