Givaudan Aktie News: Givaudan tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 3'464,00 CHF zeigte sich die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'474,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'463,00 CHF. Bei 3'470,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 453 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,92 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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