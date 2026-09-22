Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy"belassen. Ronald Slabke habe angemerkt, dass sich der Markt noch von dem Schock des Jahres 2022 erhole, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Derzeit sei der Finanzdienstleister mit Gegenwind durch geopolitische und konjunkturelle Einflüsse sowie Zinsauswirkungen konfrontiert./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.65 €
|
Abst. Kursziel*:
144.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
143.26%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Hypoport SE
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
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|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
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