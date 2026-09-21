Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Montagnachmittag

Die Givaudan-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 3'356,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'962 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'392,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'262,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 9'554 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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