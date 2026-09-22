flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Benon Janos habe eine positive und beruhigende Botschaft übermittelt, schrieb Christoph Greulich in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Führung des Online-Brokers halte an ihrer Strategie fest, die bereits dazu geführt habe, dass Finanzziele ein Jahr früher erreicht wurden. Positive Nebeneffekte erwarte er von der bevorstehenden Rentenreform in Deutschland./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
32.24 €
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Abst. Kursziel*:
48.88%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.88%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
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