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Index im Fokus 21.09.2026 15:58:18

Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag

Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag

Der SMI verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1.33 Prozent fester bei 13’970.62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.559 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.615 Prozent auf 13’871.57 Punkte an der Kurstafel, nach 13’786.72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’849.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13’983.56 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der SMI bei 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13’774.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SMI 12’109.67 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 3.32 Prozent auf 3’357.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF), Galderma (+ 2.28 Prozent auf 161.75 CHF), Sandoz (+ 2.10 Prozent auf 70.06 CHF) und Roche (+ 1.99 Prozent auf 363.90 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Geberit (-1.45 Prozent auf 531.20 CHF), Holcim (-0.38 Prozent auf 67.30 CHF), Richemont (-0.15 Prozent auf 168.60 CHF), Alcon (+ 0.15 Prozent auf 53.74 CHF) und Swiss Re (+ 0.43 Prozent auf 139.35 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’296’527 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 300.430 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’354.52 8.95 BSUBQU
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Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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