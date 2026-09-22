tonies Aktie 111333150 / LU2333563281
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tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Hansjörg Müller habe im Laufe des Gesprächs erläutert, dass der Spielwarenhersteller keineswegs nur auf eine einzige Karte setze, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Es sei unter Beweis gestellt worden, dass das Erfolgskonzept des Unternehmens mit Hörspielboxen global und beständig sei./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.62 €
|
Abst. Kursziel*:
72.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.23%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu tonies
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu tonies
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
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|13:04
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|21.08.26
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|06.07.26
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|13:04
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