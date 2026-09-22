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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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22.09.2026 12:39:11

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Arne Schneider habe die starke Umsatzentwicklung des Chipunternehmens im bisherigen Jahresverlauf hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag in ihrer Nachbetrachtung. Das zweite Quartal markiere das dritte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Elmos sei auf einem guten Weg, um zu einem zweistelligen Wachstum zurückzukehren./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
215.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148.60 € 		Abst. Kursziel*:
44.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
149.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.10%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
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