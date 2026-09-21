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Kursverlauf 21.09.2026 15:58:18

Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag

Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

VAT
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Am Montag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1.34 Prozent stärker bei 2’244.96 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.746 Prozent höher bei 2’231.90 Punkten in den Montagshandel, nach 2’215.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’227.99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’247.71 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’310.30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI auf 2’215.34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’994.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 4.54 Prozent auf 225.50 CHF), Givaudan (+ 3.32 Prozent auf 3’357.00 CHF), VAT (+ 3.07 Prozent auf 631.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 82.14 CHF) und Galderma (+ 2.28 Prozent auf 161.75 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-1.45 Prozent auf 531.20 CHF), Helvetia Baloise (-0.45 Prozent auf 220.40 CHF), Holcim (-0.38 Prozent auf 67.30 CHF), Richemont (-0.15 Prozent auf 168.60 CHF) und Alcon (+ 0.15 Prozent auf 53.74 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’296’527 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 300.430 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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