Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’353.3400 0.2%  SPI 18’891.0 0.2%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’676 0.2%  Euro 0.9196 -0.1%  EStoxx50 6’095 0.6%  Gold 4’335 0.1%  Bitcoin 50’051 -0.5%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 92.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sieben Erfolgsgeheimnisse: Wie NVIDIA zum Tech-Giganten wurde
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
Glencore-Aktie im Minus: Rohstoffkonzern schliesst Goldkonzentrat-Abnahmevertrag mit Larvotto ab
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Novartis-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’080.00
CHF
152.00
CHF
5.19 %
10:02:56
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 08:35:18

Givaudan Buy

Givaudan
3094.42 CHF 6.48%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’300.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’029.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’094.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten