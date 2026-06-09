Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’300.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’029.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’094.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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