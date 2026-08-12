RBC Capital Markets verleiht Beiersdorf-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Massnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess.

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Die Aktie notierte um 12:55 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.4 Prozent auf 79.44 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 15.66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50’542 Beiersdorf-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 14.0 Prozent. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2026 am 04.03.2027 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT





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