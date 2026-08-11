LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Chemiekonzerns habe er seine Jahresschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um sechs Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit liege er nun auf Höhe des Marktkonsenses sowie der Mitte der Unternehmenszielspanne./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.90 €
|
Abst. Kursziel*:
6.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.52%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
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