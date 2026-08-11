LANXESS 14.92 CHF -1.96% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Chemiekonzerns habe er seine Jahresschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um sechs Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit liege er nun auf Höhe des Marktkonsenses sowie der Mitte der Unternehmenszielspanne./gl/bek;

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.