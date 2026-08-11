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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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12.08.2026 12:33:48

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen werte er positiv, zumal der Immobilienkonzerns - wie am Markt erwartet - die Jahresziele am oberen Ende der bisherigen Zielspannen bestätigt habe, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
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