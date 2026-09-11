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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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11.09.2026
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14.09.2026 07:47:23

GEA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer habe kurzfristig konstruktive Signale gesendet, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Resümee zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef zum Ende der Sommersaison. Geopolitische Spannungen hätten die Investitionen der Kunden bisher nicht gebremst./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Neutral
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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