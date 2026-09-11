GEA 60.28 CHF -0.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer habe kurzfristig konstruktive Signale gesendet, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Resümee zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef zum Ende der Sommersaison. Geopolitische Spannungen hätten die Investitionen der Kunden bisher nicht gebremst./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.