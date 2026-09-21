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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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Lukratives GEA-Investment? 21.09.2026 10:02:30

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

GEA
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren GEA-Anteile an diesem Tag 49.05 EUR wert. Bei einem GEA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.389 GEA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 64.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’315.12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31.51 Prozent.

Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 10.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: GEA
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