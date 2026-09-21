DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren GEA-Anteile an diesem Tag 49.05 EUR wert. Bei einem GEA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.389 GEA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 64.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’315.12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +31.51 Prozent.

Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 10.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch