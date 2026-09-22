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22.09.2026 09:28:18
Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der DAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.10 Prozent leichter bei 25’549.53 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.102 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.070 Prozent auf 25’592.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’575.01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 25’538.18 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’592.98 Zähler.
DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der DAX auf 26’136.56 Punkte taxiert. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 25’139.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der DAX noch bei 23’527.05 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.12 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit RWE (+ 1.70 Prozent auf 60.90 EUR), adidas (+ 1.26 Prozent auf 144.95 EUR), Zalando (+ 1.07 Prozent auf 21.78 EUR), Infineon (+ 1.05 Prozent auf 58.90 EUR) und GEA (+ 0.69 Prozent auf 65.95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Vonovia SE (-1.74 Prozent auf 17.18 EUR), Allianz (-1.73 Prozent auf 437.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.87 Prozent auf 43.29 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.92 EUR) und BMW (-0.76 Prozent auf 59.68 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 419’980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 211.357 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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