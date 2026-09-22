Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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22.09.2026 15:58:14
Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.42 Prozent höher bei 25’682.12 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.102 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.070 Prozent stärker bei 25’592.98 Punkten in den Handel, nach 25’575.01 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’783.16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25’423.07 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26’136.56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 25’139.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 23’527.05 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.66 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4.59 Prozent auf 22.54 EUR), adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), GEA (+ 2.52 Prozent auf 67.15 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.36 Prozent auf 147.70 EUR) und Beiersdorf (+ 2.31 Prozent auf 76.24 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-2.13 Prozent auf 435.60 EUR), Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 37.52 EUR), Rheinmetall (-0.85 Prozent auf 1’002.00 EUR), Hannover Rück (-0.79 Prozent auf 252.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.75 Prozent auf 505.00 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3’149’324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.357 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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