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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

57.75
CHF
4.10
CHF
7.64 %
12:25:35
SWX
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22.07.2026 10:56:14

GEA Equal Weight

GEA
58.04 CHF 5.88%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Equal Weight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
62.00 € 		Abst. Kursziel*:
11.29%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
62.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.05%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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