GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
62.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.29%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
62.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.05%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
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|10:56
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|Barclays Capital
|08:10
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:10
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|57.60
|7.36%
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