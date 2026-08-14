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14.08.2026 06:04:00
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Der Messenger-Dienst bietet allerlei Funktionalitäten - auch das optionale Markieren von Nachrichten mit einem Stern-Symbol. Warum dieses Feature durchaus nützlich sein kann.
So funktioniert’s
Um Nachrichten, die Ihnen besonders wichtig sind, zu markieren, müssen Sie diese gedrückt halten, bis sich ein Menü am oberen Rand des Bildschirms öffnet. Dieses beinhaltet neben Symbolen zum Weiterleiten, Löschen und Kopieren der jeweiligen Nachricht auch die Option, diese mit einem Stern zu markieren. Sobald Sie das Sternen-Symbol angetippt haben, ist die Nachricht mit einem solchen versehen.
Wofür das gut ist
Jene Nachrichten, welche von Ihnen mit einem Stern versehen wurden, können bei Bedarf schneller gefunden werden.
Nutzer mit Endgeräten, die mit Android-Betriebssystemn laufen, finden markierte Nachrichten, indem sie das Drei-Punkte-Menü am oberen rechten Bildschirmrand antippen, das sich in der Ansicht befindet, in der die Chat-Verläufe sämtlicher Kontakte zu sehen sind. Im sich öffnenden Auswahl-Feld befindet sich dann die Option ‘Mit Stern markierte’, die die hervorgehobenen Nachrichten auf einen Blick anzeigt, wenn man diese auswählt.
iOS-Nutzer verwenden die Option "Einstellungen", um ihre gespeicherten Nachrichten wiederzufinden.
Redaktion finanzen.ch
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