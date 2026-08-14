Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten

Metas Messenger-Dienst WhatsApp gehört zu den weltweit beliebteste Instant Messenger - so die Analysten von Statista. Für viele wurde WhatsApp aufgrund der Vielfalt der bereitgestellten Funktionalitäten zur Hauptkommunikationsform mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten - eine Tatsache, die zu einer regelrechten Informationsüberflutung führen kann. Um einer solchen entgegenzuwirken, führte WhatsApp die Möglichkeit ein, besonders wichtige Nachrichten mit einem Stern zu markieren, um diese bei Bedarf wiederzufinden, ohne den gesamten Chat-Verlauf durchforsten zu müssen.

So funktioniert’s

Um Nachrichten, die Ihnen besonders wichtig sind, zu markieren, müssen Sie diese gedrückt halten, bis sich ein Menü am oberen Rand des Bildschirms öffnet. Dieses beinhaltet neben Symbolen zum Weiterleiten, Löschen und Kopieren der jeweiligen Nachricht auch die Option, diese mit einem Stern zu markieren. Sobald Sie das Sternen-Symbol angetippt haben, ist die Nachricht mit einem solchen versehen.

Wofür das gut ist

Jene Nachrichten, welche von Ihnen mit einem Stern versehen wurden, können bei Bedarf schneller gefunden werden.

Nutzer mit Endgeräten, die mit Android -Betriebssystemn laufen, finden markierte Nachrichten, indem sie das Drei-Punkte-Menü am oberen rechten Bildschirmrand antippen, das sich in der Ansicht befindet, in der die Chat-Verläufe sämtlicher Kontakte zu sehen sind. Im sich öffnenden Auswahl-Feld befindet sich dann die Option ‘Mit Stern markierte’, die die hervorgehobenen Nachrichten auf einen Blick anzeigt, wenn man diese auswählt.

iOS -Nutzer verwenden die Option "Einstellungen", um ihre gespeicherten Nachrichten wiederzufinden.

Redaktion finanzen.ch