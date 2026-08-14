BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Demnächst wird BYD die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
BYD stellt voraussichtlich am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,687 CNY je Aktie gegenüber 0,730 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 185,41 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 216,79 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,38 CNY, gegenüber 3,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 914,87 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 861,13 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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