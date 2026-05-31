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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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01.06.2026 08:25:43

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
33.14 CHF -1.99%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht./gl/ag;

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
36.45 € 		Abst. Kursziel*:
1.51%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
36.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
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08:25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08.05.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
07.05.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
06.05.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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