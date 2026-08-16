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16.08.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um 0,15 Prozent auf 62.927,70 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.023,97 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -13,0 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (44,08 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 44,31 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.877,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.880,82 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,15 Prozent.
Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 203,60 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 203,44 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,001 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,9980 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,76 Prozent auf 407,01 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 410,14 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1761 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1759 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1579 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1567 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3310 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,17 Prozent auf 606,15 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 607,20 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0696 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0697 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 75,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar).
Daneben wertet Avalanche um 12:26 auf. Es geht 0,22 Prozent auf 6,347 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,333 US-Dollar stand.
Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,82 Prozent auf 9,389 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,467 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6765 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6763 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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