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Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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08.10.2026 11:17:50

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

Fresenius Medical Care
34.03 CHF -2.72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. An der Prognose für 2026 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach der Mitteilung des Dax-Konzerns über den Personalwechsel an der Unternehmensspitze. Die stärkere Ausrichtung des Dialysedienstleisters auf Wachstum sei vielversprechend, jedoch werde die größte Herausforderung darin bestehen, dies vor dem Hintergrund eines strukturell zunehmend schwierigen Endmarktes für Dialyse zu erreichen./rob/ajx/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.65 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
36.68 € 		Abst. Kursziel*:
21.73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
36.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.19%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
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11:17 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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