NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel markiere einen positiven Wendepunkt gegenüber dem Vorquartal des Baustoffkonzerns, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe das Management zudem die Jahresziele bestätigt, obwohl einige Investoren diese angesichts des schwächeren ersten Halbjahres und der jüngsten Entwicklungen bei US-Wettbewerbern als gefährdet angesehen hätten./rob/edh;