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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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05.11.2026 07:22:53

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel markiere einen positiven Wendepunkt gegenüber dem Vorquartal des Baustoffkonzerns, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe das Management zudem die Jahresziele bestätigt, obwohl einige Investoren diese angesichts des schwächeren ersten Halbjahres und der jüngsten Entwicklungen bei US-Wettbewerbern als gefährdet angesehen hätten./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
176.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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