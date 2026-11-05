Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel markiere einen positiven Wendepunkt gegenüber dem Vorquartal des Baustoffkonzerns, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe das Management zudem die Jahresziele bestätigt, obwohl einige Investoren diese angesichts des schwächeren ersten Halbjahres und der jüngsten Entwicklungen bei US-Wettbewerbern als gefährdet angesehen hätten./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172.35 €
|
Abst. Kursziel*:
30.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
176.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.84%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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