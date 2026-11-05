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Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

Die Börse feiert Sprinter, doch Dauerläufer bauen Vermögen auf. Diese Megatrends sind 2027 noch längst nicht im Ziel, und diese Aktien laufen ganz vorne mit.

  • Megatrends KI, Energiewende und Demografie dürften Märkte auch 2027 bestimmen
  • Aktien von Microsoft, Siemens Energy, Eli Lilly und J&J als mögliche Dauerläufer
  • Langfristig denkende Anleger finden solides Fundament in diesen Megatrends

Das Börsenjahr 2026 stand vor allem im Zeichen zunehmender Unsicherheit, geopolitischer Risiken und hartnäckiger Inflationssorgen. Kurzfristige Schlagzeilen sorgten immer wieder für heftige Turbulenzen an den Märkten und spielten mit den Emotionen der Anleger. Doch darüber hinaus laufen Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft über Jahre - wenn nicht sogar Jahrzehnte - prägen und sich von Zinsentscheidungen oder Konjunkturdellen kaum aufhalten lassen. Drei dieser Megatrends dürften auch 2027 ungehemmt weiterlaufen: der Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter, der Umbau der Energieversorgung samt Ausbau der Stromnetze sowie der demografische Wandel, der die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen dauerhaft steigen lässt. Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont eröffnen sich hier besonders interessante Chancen.

KI-Investitionen dürften Billionenmarke knacken: Monetarisierung als nächste Hürde

Dass der Hype rund um künstliche Intelligenz im Jahr 2027 nicht abflacht, dürfte nur die Wenigsten überraschen. Schon jetzt ist klar: die Investitionen in den KI-Boom haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Denn Analysten rechnen damit, dass der Kapitalaufwand für KI die Billionenmarke hinter sich lässt. Gartner prognostiziert weltweite Ausgaben in Höhe von 2,67 Billionen US-Dollar. Dass die Experten recht behalten könnten, zeigt sich in der Kommunikation der Hyperscaler wie Alphabet und Meta Platforms. In ihren jüngsten Quartalsberichten haben sie höhere Investitionen für 2027 in Aussicht gestellt.

Klar ist aber auch, dass sich Investoren nach immer wieder aufkommenden Zweifeln über die Rentabilität dieser astronomischen Investitionen inzwischen verstärkt nach Umsatz- und Gewinnwachstum sehnen. Die entscheidende Frage wird daher sein, welchen Unternehmen es gelingt, die Investitionen tatsächlich in KI-getriebenes Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerungen zu übersetzen.

Dabei dürften Anleger früher oder später auf Microsoft blicken. Denn der Windows-Konzern zählt zu den wenigen Unternehmen, bei denen sich die KI-Investitionen bereits deutlich in den Zahlen niederschlagen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 wuchs die Cloud-Sparte Azure um 48 Prozent, und die Nachfrage übersteigt weiterhin die verfügbaren Kapazitäten. Hinzu kommt ein starker Burggraben: Mit Office, Windows und Azure ist Microsoft tief in den Arbeitsalltag von Millionen Unternehmen eingebettet. Hohe Wechselkosten und eine breite Kundenbasis ermöglichen es dem Konzern, KI-Anwendungen wie Copilot direkt in bestehende Produkte zu integrieren und zu monetarisieren. Daneben könnten die Aktien von TSMC und ASML ein Blick wert sein.

Energiewende und Stromnetze: Ausbau von Rechenzentren treibt Nachfrage massiv an

Ohne Netzanschlüsse, Speicher und Erzeugungskapazitäten würden die KI-Investitionen im Winde verwehen, allein deshalb dürfte sich der Megatrend rund um die Energiewende und Stromnetze fortsetzen. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet damit, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf rund 945 Terawattstunden mehr als verdoppelt. Das entspricht in etwa dem heutigen Strombedarf Japans. Gleichzeitig müssen vielerorts veraltete Netze modernisiert und erneuerbare Energien integriert werden. Allein die EU veranschlagt dafür bis 2030 Netzinvestitionen von rund 584 Milliarden Euro.

Der Engpass liegt dabei weniger bei der Nachfrage als beim Angebot. Hersteller von Transformatoren, Schaltanlagen und Turbinen kommen mit der Produktion kaum hinterher, Lieferzeiten von mehreren Jahren sind keine Seltenheit. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Wer in einem solchen Markt liefern kann, verfügt über eine erhebliche Preissetzungsmacht.

Genau hier kommt Siemens Energy ins Spiel. Der Energietechnikkonzern sitzt auf einem Rekordauftragsbestand von rund 162 Milliarden Euro, was ihm eine in der Branche seltene Planungssicherheit verschafft. In der Netzsparte Grid Technologies bremsen eher die eigenen Fertigungskapazitäten als die Nachfrage das Wachstum, und auch bei Gasturbinen erwarten die Analysten der UBS bis 2030 einen unterversorgten Markt. Hinzu kommt ein stabiles Fundament: Rund 70 Prozent des operativen Ergebnisses stammen aus dem margenstarken Servicegeschäft für Gasturbinen und der Netztechnik. Die Windkrafttochter Gamesa bleibt zwar eine Baustelle, hat zuletzt aber wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Megatrend ohne Konjunkturzyklus: Alternde Gesellschaft treibt Nachfrage nach Gesundheitsleistungen

Während Anleger beim KI-Boom und der Energiewende auf Investitionsbudgets und Ausbaupläne blicken, folgt der dritte Megatrend einer deutlich berechenbareren Grösse: der Demografie. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird bis 2030 jeder sechste Mensch weltweit 60 Jahre oder älter sein. Mit dem Alter steigt das Risiko chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder Krebs. Hinzu kommt die Volkskrankheit Übergewicht: Weltweit leben inzwischen mehr als eine Milliarde Menschen mit Adipositas.

Für Anleger hat dieser Megatrend einen entscheidenden Vorteil: Er ist weitgehend unabhängig vom Konjunkturzyklus. Medikamente und medizinische Behandlungen werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt. Gefragt sind dabei vor allem Unternehmen, die mit patentgeschützten Therapien und einer starken Marktstellung von der steigenden Nachfrage profitieren.

Ein Paradebeispiel dafür ist der US-Pharmariese Eli Lilly. Mit dem Wirkstoff Tirzepatid, vermarktet als Mounjaro und Zepbound, hat sich der US-Konzern die Marktführerschaft bei Diabetes- und Abnehmmedikamenten gesichert. Im dritten Quartal 2026 kletterte der Umsatz um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar, die Jahresprognose wurde erneut angehoben. Mit der Abnehmtablette Foundayo steht zudem bereits das nächste Standbein bereit. Breiter aufgestellt ist Johnson & Johnson: 29 Produkte und Plattformen des Konzerns erzielen jeweils mindestens eine Milliarde US-Dollar Jahresumsatz. Dass die Pharmasparte trotz des Patentablaufs beim Kassenschlager Stelara zuletzt um fast acht Prozent wuchs, unterstreicht die Stärke der Pipeline, auch wenn das Medizintechnikgeschäft zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb.

Langer Atem statt kurzfristiger Hektik: Darauf sollten Anleger achten

So unterschiedlich die drei Megatrends auch sind, sie haben eines gemeinsam: Ihr Fundament reicht weit über das kommende Börsenjahr hinaus. KI braucht Rechenleistung, Rechenleistung braucht Strom, und eine alternde Gesellschaft braucht medizinische Versorgung, unabhängig davon, wie sich Zinsen oder Konjunktur entwickeln. Profitieren dürften vor allem Unternehmen, die mit starkem Burggraben, Preissetzungsmacht oder klarer Marktführerschaft ausgestattet sind. Ein Selbstläufer ist allerdings auch ein Dauerläufer nicht: Hohe Bewertungen, milliardenschwere Investitionen und operative Baustellen können immer wieder für Rückschläge sorgen. Wer jedoch langfristig denkt und breit gestreut investiert, findet in diesen Megatrends ein solides Fundament fürs Depot, auch über 2027 hinaus.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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