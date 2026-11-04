Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Die Aussagen des Managements seien beruhigend gewesen, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Medizinkonzerns erschienen gut unterstützt. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im europäischen. Medizintechniksektor und auf der "Analyst Focus List"./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
11.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.39%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
09:21
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09:21
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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04.11.26
|Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn (AWP)
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04.11.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)
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04.11.26
|Biosimilars geben Fresenius weiter Schwung - optimistischer für Gewinn (AWP)
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04.11.26
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
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04.11.26
|EQS-News: Fresenius Q3/2026 (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
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