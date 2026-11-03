Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Am Dienstag verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0.31 Prozent auf 25’900.91 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.143 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.966 Prozent auf 25’730.06 Punkte an der Kurstafel, nach 25’981.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 26’037.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’677.86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’231.20 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 26’001.31 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 24’132.41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.55 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 3.64 Prozent auf 51.84 EUR), HOCHTIEF (+ 1.22 Prozent auf 382.60 EUR), Infineon (+ 0.77 Prozent auf 52.40 EUR), RWE (+ 0.57 Prozent auf 56.84 EUR) und Rheinmetall (+ 0.48 Prozent auf 1’004.80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-6.30 Prozent auf 25.29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.60 Prozent auf 39.04 EUR), MTU Aero Engines (-3.12 Prozent auf 335.00 EUR), adidas (-2.75 Prozent auf 168.10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.25 Prozent auf 68.66 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7’667’704 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238.500 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch