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03.11.2026 17:58:14
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot
Der LUS-DAX kam am Dienstagabend nicht vom Fleck.
Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.20 Prozent tiefer bei 25’864.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26’036.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’647.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’280.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der LUS-DAX 26’095.00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’128.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.28 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 3.64 Prozent auf 51.84 EUR), HOCHTIEF (+ 1.22 Prozent auf 382.60 EUR), Infineon (+ 0.77 Prozent auf 52.40 EUR), RWE (+ 0.57 Prozent auf 56.84 EUR) und Rheinmetall (+ 0.48 Prozent auf 1’004.80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-6.30 Prozent auf 25.29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.60 Prozent auf 39.04 EUR), MTU Aero Engines (-3.12 Prozent auf 335.00 EUR), adidas (-2.75 Prozent auf 168.10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.25 Prozent auf 68.66 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 7’667’704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.500 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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