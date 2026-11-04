UBS AG bescheinigt Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 11:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.3 Prozent auf 39.54 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 16.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 172’943 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 0.9 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.