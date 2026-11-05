SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23.90 €
|
Abst. Kursziel*:
4.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|21.01
|-1.74%
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|09:49
|
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|09:48
|
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|09:25
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HelloFresh Neutral
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AUMOVIO Outperform
|09:19
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DHL Group Market-Perform
|09:18
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