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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

21.01
CHF
-0.38
CHF
-1.77 %
10:45:48
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05.11.2026 07:07:29

SCHOTT Pharma Sector Perform

SCHOTT Pharma
21.04 CHF -1.61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23.90 € 		Abst. Kursziel*:
4.60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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