Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.20 Prozent tiefer bei 25’930.24 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.143 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.966 Prozent auf 25’730.06 Punkte an der Kurstafel, nach 25’981.09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’677.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’037.28 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX 25’231.20 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der DAX bei 26’001.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der DAX auf 24’132.41 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.67 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 7.04 Prozent auf 53.54 EUR), HOCHTIEF (+ 2.06 Prozent auf 385.80 EUR), Infineon (+ 1.48 Prozent auf 52.77 EUR), Siemens Energy (+ 0.97 Prozent auf 131.26 EUR) und Commerzbank (+ 0.58 Prozent auf 38.21 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-4.67 Prozent auf 25.73 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.88 Prozent auf 38.93 EUR), SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR), MTU Aero Engines (-2.08 Prozent auf 338.60 EUR) und EON SE (-1.73 Prozent auf 18.43 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4’132’246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.500 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch